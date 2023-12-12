Дело Сенниченко: НАБУ объявило подозрение вице-президенту "Укрнафты" Кудину

Денис Кудин фото: минэкономики

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экс-главой ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более 400 млн грн убытков государству.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По словам Бюро, речь идет о бывшем первом заместителе председателя ФГИУ (2021 год), который является действующим должностным лицом ПАО "Укрнафта". Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255 УК Украины.

По данным ЭП, речь идет о Денисе Кудине, который в феврале 2023 года стал исполнительным вице-президентом по вопросам корпоративной стратегии и развития в ПАО "Укрнафта".

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До этого работал первым заместителем министра экономики Украины, перед этим был заместителем Сенниченко в ФГИУ.

В прошлом Кудин работал вместе с главой "Укрнафты" Сергеем Корецким в WOG, откуда ушел в начале 2018 года.

Впоследствии Кудин в Facebook подтвердил получение подозрения.

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"Сегодня мне вручено уведомление о подозрении от НАБУ, что стало для меня полной неожиданностью. Подозрение касается моего периода работы в Фонде госимущества.

Для меня принципиально важно разобраться в этом деле, чтобы ни у детективов, ни у судей, ни у общества не было вопросов относительно этого периода моей работы. Буду доказывать свою невиновность законным способом", - написал Кудин.

"По версии следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Те же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации", - говорится в сообщении.

В общем, в уголовном производстве уже 11 подозреваемых.

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Напомним:

В марте 2023 года НАБУ объявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий.

В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.

В ноябре НАБУ обновило подозрение бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко – теперь его также подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен.

Экономическая правда