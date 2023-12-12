Сроки возобновления работы непонятны - гендиректор "Киевстар"

скриншот с видеообращения

Гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора неясны.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Война с Россией имеет много измерений и одно из них – в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром Киевстар стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступ к интернету. Пока сроки восстановления сервисов окончательно непонятны", - отметил бизнесмен.

Он добавил, что компания работает над устранением последствий атаки для скорейшего восстановления связи.

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Напоминаем:

Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошел технический сбой. Поэтому недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентов.

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Пользователи Киевстар утром 12 декабря также не могут перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.

В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе с утра 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

Ранее вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что в сети "Киевстар" продолжаются ремонтные работы, которые надеются завершить в течение четырех-пяти часов.

Из-за сбоя в "Киевстар" и наплыва пользователей в приложении мобильного оператора Vodafone наблюдаются технические проблемы.