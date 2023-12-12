НКРЭКУ поставила точку в деле "СЭС Шурмы": материалы переданы в НАБУ

Нацкомиссия по энергорынку и коммунальным услугам (НКРЭКУ) по результатам внеплановой проверки деятельности "Укрэнерго" вынесла решение по делу о недостоверности передачи данных учета электроэнергии, вырабатываемой генерирующими установками на временно оккупированных территориях.

Решение было принято на заседании НКРЭКУ 12 декабря.

"Все документы по этому делу будут переданы НАБУ по их запросу для дальнейшего реагирования", - заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Проверка была инициирована по обращению ГП "Гарантированный покупатель".

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ГарПок жаловался на возможное предоставление "Укрэнерго" ложной информации об учете электроэнергии, которая производилась на временно оккупированных территориях за период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

"Сегодняшним решением НКРЭКУ ставит точку в деле о недостоверности передачи сертифицированных данных коммерческого учета электроэнергии, вырабатываемой генерирующими установками на временно оккупированных территориях", - отметил Ущаповский, комментируя передачу материалов дела в НАБУ.

Регулятор со своей стороны вынес соответствующее решение по НЭК "Укрэнерго", которое по результатам проверки получило предостережение о недопущении дальнейшего нарушения Лицензионных условий по передаче электрической энергии.

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Напомним:

В деле речь шла о солнечных станциях (СЭС), совладельцем которых является окружение заместителя председателя Офиса президента Ростислава Шурмы. Станции, которые находятся под российской оккупацией, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

Это выявило расследование Bihus.Info.