В "Киевстаре" подтвердили хакерскую атаку, но заверили, что данные пользователей в безопасности

В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе утром 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Для того чтобы зафиксировать обстоятельства и последствия противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара, оператор привлек правоохранителей и специальные госслужбы. Они работают в офисе компании.

"На сегодня известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов", - добавили в компании.

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Компания пообещала компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

Напоминаем:

Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошел технический сбой. Поэтому недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентов.

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Пользователи Киевстар утром 12 декабря также не могут перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.

Издание dev.ua со ссылкой на источники сообщило, что сбой в "Киевстар" вызвал хакерскую атаку на ядро сети.

Вицепремьер по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что в сети "Киевстар" продолжаются ремонтные работы, которые надеются завершить в течение четырех-пяти часов.