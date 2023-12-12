В работе Киевстар произошел масштабный сбой: как оставаться на связи
Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар", но специалисты уже работают над устранением проблемы, сообщила спикер компании Ирина Леличенко.
Источник: Леличенко в комментарии "Украинской правде", Дія в Telegram
Детали: Утром пользователи сообщают в соцсетях, что не могут совершать звонки и отправлять сообщения, сайт компании также не работает.
Прямая речь Леличенко: "Утром 12 декабря в сети "Киевстара" произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. Специалисты компании уже работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание".
Детали: На время устранения технических сложностей Леличенко посоветовала абонентам воспользоваться услугой "Национальный роуминг".
В Дії сообщили, что для того, чтобы остаться на связи, пока Kyivstar работает над устранением проблемы, стоит:
- Открыть приложение Дія, пока пользователь подключен к домашнему WiFи, чтобы его документы были загружены.
- Воспользоваться национальным роумингом − это позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без смены сим-карт и тарифов.
Как это сделать:
- Отключите автовыбор сети (на Android: Настройки − Мобильная сеть (или Подключение) − Оператор; на iOS: Параметры − Сотовые данные − Выбор сети).
- Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell.
- Если подключиться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть.
- Проверьте, можно ли позвонить/отправить SMS.