Raiffeisen Bank International снова откладывает планы по отделению бизнеса в РФ

reuters

Главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что отделение крупных операций банка в РФ до конца года маловероятно, отступив от предыдущих прогнозов.

Об этом пишет Reuters.

Штробль заявил, что это связано с тем, что австрийский банк видит "четкий, возможно, более простой путь ... через продажу".

По его словам, RBI изучает оба стратегических варианта для своего бизнеса в РФ с момента ее вторжения в Украину в прошлом году, предупредив, что выход может занять некоторое время.

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"В обоих этих вариантах мы достигли значительного прогресса", - утверждает главный исполнительный директор RBI.

В квартальном финансовом отчете, опубликованном 3 ноября, RBI заявил, что выход из России является "очень сложным".

"Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, постоянно меняются", - отметили в банке.

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За первые девять месяцев этого года на Россию пришлось 45% прибыли RBI, хотя в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в России на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыли, которые RBI получает в России, остаются в местной дочерней компании из-за западных санкций.

Штробль, который в начале августа заявил, что RBI намерен выделить российский бизнес до конца 2023 года, позже в том же месяце не назвал конкретных сроков.

В то же время Европейский центральный банк продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, но заявил, что знает, что получить одобрение от местных властей нелегко.

Напоминаем:

В мае сообщалось, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) активизирует шаги по отделению своего российского подразделения на фоне растущего давления с целью разорвать его связи с Москвой.

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что его прибыль в РФ увеличилась более чем втрое в первом квартале, частично благодаря росту процентных доходов.

Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о возможности выделения своего бизнеса в России или его продажи на фоне растущего давления, но также раскритиковал "морально высокомерных" критиков своей деятельности в России.

Инвесторы требуют от банковской группы Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в России.

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International по выходу банка из РФ.

Санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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Экономическая правда