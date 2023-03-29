Австрийские инвесторы требуют от группы Raiffeisen Bank определиться касаемо бизнеса в России

Инвесторы требуют от банковской группы Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.

"Правление RBI должно четко сформулировать стратегию по России на годовом собрании акционеров: либо "выход" из РФ на приемлемых для акционеров условиях, либо "остаться и объяснить", - заявил председатель правления Австрийской ассоциации инвесторов (IVA) Флориан Бекерманн.

Он добавил, что молчание руководства ставит банк в более опасный для репутации угол.

Также по словам Бакерманна, в случае выхода RBI из России и интересах инвесторов проведение внеочередного общего собрания акционеров.

В Ассоциации подчеркнули, что неопределенность по отношению к будущему Raiffeisen Bank International в России негативно влияет на свободное обращение акций и ставит под угрозу возобновление цен на них.

Напоминаем:

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International по выходу банка из РФ.

Санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.