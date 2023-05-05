Raiffeisen Bank International утроил прибыль в РФ в первом квартале

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что его прибыль в РФ увеличилась более чем втрое в первом квартале, частично благодаря росту процентных доходов.

Об этом пишет Reuters.

Европейский центральный банк потребовал от RBI свернуть свой высокодоходный российский бизнес, сообщили Reuters источники, и австрийский банк заявил, что работает над решением этой проблемы.

"Группа продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка в России", - заявили в RBI, опубликовав отчетность, которая оказалась лучше, чем ожидалось.

В России прибыль после налогообложения составила 301 миллион евро по сравнению с 96 миллионами евро годом ранее.

Более высокий процентный доход был получен, несмотря на падение объемов кредитования на 24%, отметили в банке. Росту прибыли также способствовало укрепление рубля.

В целом, российский бизнес сгенерировал более 40% доходов RBI в этом квартале. В прошлом году он генерировал более половины.

RBI изучает стратегические варианты для бизнеса с момента вторжения России в Украину в прошлом году, но предупреждает, что его усилия могут занять некоторое время, пишет агентство со ссылкой на заявление финучреждения.

Австрийский банк работает в России со времен распада Советского Союза и является 10-м крупнейшим банком России по размеру активов.

Количество сотрудников Райффайзен в России выросло за квартал на 2,3% до 9 890 человек, тогда как количество клиентов сократилось на 13% до 3,2 млн.

Напоминаем:

Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о возможности выделения своего бизнеса в России или его продажи на фоне растущего давления, но также раскритиковал "морально высокомерных" критиков своей деятельности в России.

Инвесторы требуют от банковской группы Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в России.

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International по выходу банка из РФ.

Санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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Экономическая правда