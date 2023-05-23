Raiffeisen Bank International работает над отделением российского подразделения – Reuters

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) активизирует шаги по отделению своего российского подразделения на фоне растущего давления с целью разорвать его связи с Москвой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что второй крупнейший банк Австрии готовится к откоренению после месяцев безуспешных попыток найти покупателя, чтобы уладить конфликт вокруг своего российского бизнеса, чтобы избежать необходимости его полного сворачивания.

"Но эта отчаянная попытка сталкивается с препятствиями, не в последнюю очередь со стороны международных регуляторов", - рассказали Reuters люди, работающие в банке.

Raiffeisen сейчас является самым важным западным банком в России, предлагая россиянам спасательный круг для платежей с небольшим количеством альтернатив, поскольку Москва становится все более изолированной из-за своего вторжения в Украину.

Представитель банка заявил, что Raiffeisen "продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка в России".

Хотя выделение имеет широкую поддержку среди австрийских властей, оно сталкивается с препятствиями, включая получение одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также Вашингтона, который проверяет связи RBI с Россией.

Если отделение произойдет, владельцы RBI во главе с австрийскими коммунальными банками станут акционерами новой компании, котирующейся на Венской фондовой бирже.

Остается неясным, будет ли эта компания действительно независимой от RBI, что является решающим фактором для того, будет ли она под надзором Австрии или ЕЦБ.

Один из источников рассказал, что выделение рассматривается как лучший вариант, чем продажа, тогда как второй, знакомый с мнением ЕЦБ, сказал, что степень независимости выделенного банка от RBI будет определять, будет ли центральный банк осуществлять надзор за ним.

Если будет значительное дублирование персонала или финансирования, добавил собеседник, он может быть передан под надзор ЕЦБ, как часть RBI.

ЕЦБ отказался комментировать этот вопрос.

Еще один собеседник рассказал, что отделение является более вероятным, поскольку любого потенциального покупателя отпугивают западные санкции.

План призван дистанцировать RBI от России, но это не будет полным разрывом. RBI заявил, что, хотя он и сократил некоторые виды деятельности в России, он обязан сохранить операции в этой стране, чтобы поддерживать надлежащее обслуживание клиентов.

Напоминаем:

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что его прибыль в РФ увеличилась более чем втрое в первом квартале, частично благодаря росту процентных доходов.

Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о возможности выделения своего бизнеса в России или его продажи на фоне растущего давления, но также раскритиковал "морально высокомерных" критиков своей деятельности в России.

Инвесторы требуют от банковской группы Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в России.

Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International по выходу банка из РФ.

Санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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Экономическая правда