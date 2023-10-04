В МВФ ожидают законов о политически значимых лицах и возобновления налоговых проверок

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В МВФ сосредоточены на втором пересмотре программы расширенного финансирования с Украиной, для чего необходимо принятие законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновление налоговых проверок.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это два ключевых элемента", - отметил Грей. По его словам, эти решения ожидаются в течение ближайших недель.

Грей добавил, что дополнительно проводятся переговоры с украинской стороной о концептуальных замечаниях к государственной программе кредитования "5-7-9".

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Также он отметил, что важным стало недавнее принятие закона о восстановлении электронного декларирования чиновниками имущества, а также внесение изменений в Бюджетный кодекс.

"Прямо сейчас, относительно структурных реформ или структурных показателей в рамках нашей программы, есть ряд мер, которые мы рассмотрим во втором пересмотре, преимущественно в сферах государственного управления, борьбы с коррупцией и налогово-бюджетной политики", - резюмировал Грей.

Он также заявил, что в случае, если выполнение этих договоренностей будет идти по плану, второй пересмотр программы EFF положительно завершится в первой половине декабря, отметил глава миссии МВФ.

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Напомним:

Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу своего постоянного представительства в Киеве.

Ранее сообщалось, что команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан 1 октября прибыла в Киев и начала встречи с представителями украинской власти и другими ключевыми партнерами.

Сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получила около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл США).

Впоследствии Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Верховная Рада на заседании 21 сентября приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP).

Кабинет Министров на заседании 5 сентября одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок".

Экономическая правда