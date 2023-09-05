Правительство одобрило законопроект, отменяющий мораторий на проведение налоговых проверок

Кабинет Министров на заседании 5 сентября одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Правительственным законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Предложенные изменения предполагают, что с 1 октября 2023 возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины.

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Проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий их проведения.

Напоминаем:

После вмешательства в процесс рассмотрения законопроекта №8401 заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, депутаты без согласования с МВФ заменили текст проекта, который являлся структурным маяком, разработанным во исполнение меморандума с Международным валютным фондом. Первая редакция законопроекта предусматривала частичное возвращение налоговых проверок бизнеса во время войны.

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Законопроект №8401 Верховная Рада приняла в целом 30 июня. 26 июля законопроект подписал президент.