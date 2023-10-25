Новости 25 октября: обстрелы возле Хмельницкой АЭС, аграрии говорят о безосновательной задержке судов

Об обстрелах возле Хмельницкой АЭС. Из-за ночных обстрелов в Хмельницкой области 25 октября повреждены бытовые корпуса вблизи Хмельницкой АЭС.

Об аграриях. Украинская зерновая ассоциация заявляет о многочисленных сообщениях участников рынка зерна о том, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, вследствие чего аграрии несут "колоссальные потери".

О ВВП. Украинская экономика в сентябре возобновилась на 9,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Об "Энергоатоме". САП и НАБУ сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к завладению 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

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О "Дії". Госпогранслужба не принимает документы в приложении "Дія" для пересечения границы, поскольку были выявлены факты подделки этого программного продукта.

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Прорыв в медицине или новый пузырь: что не так со стартапом Neuralink Илона Маска

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Илон Маск умеет удивлять, создавая успешные инновационные корпорации типа Tesla или SpaceX, однако он стремится к эпохальным победам технологий и в медицине. Впрочем, созданную для этого компанию Neuralink все чаще называют "новым Theranos". Почему? (укр)

Во время войны украинцы покупают более дорогие автомобили. Почему так?

В 2023 году количество ввезенных из-за границы подержанных автомобилей вернулось к довоенному уровню. Вырос и их ценник. Что происходит? (укр)