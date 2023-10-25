Во время войны украинцы покупают более дорогие автомобили. Почему так?

В умовах війни логічно було б очікувати кратного зменшення кількості угод з купівлі автомобілів, особливо нових. Так само суто з економічних причин можна було б очікувати, що покупці обиратимуть дешевші варіанти транспортних засобів, а не преміальний сегмент.

Проте в Україні відбувається протилежне. Проаналізувавши майже мільйон реєстрацій транспортних засобів, ЕП переконалася, що середня вартість одного автомобіля постійно зростає і зараз найбільша за останні чотири роки. Це стосується і нових, і вживаних машин.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у січні-вересні 2020-го та 2021 років продавали 60-80 тис нових автомобілів, а за аналогічний період 2023 року – лише 46 тис. А ось кількість уживаних автомобілів, завезених з-за кордону, перевищила показники 2020 року.

Плямою на цьому фоні виглядає кількамісячний бум реєстрацій уживаних авто з ЄС у 2022 році, коли влада дозволила ввозити їх в Україну без сплати податків та зборів.

Кількість щомісячних продажів/реєстрацій нових і вживаних авто, ввезених з-за кордону

Протягом року зростає й середня вартість авто, які купують українці. ЕП взяла список ста найпопулярніших моделей нових авто і порахувала їх вартість за даними Мінекономіки. Усі ціни – за 2023 рік (детальніше – у розділі "Методологія").

Відповідно до цих розрахунків, середня вартість автомобіля в січні-вересні 2023 року зросла на 20% до 1,56 млн грн порівняно з аналогічними періодами 2020-2021 років. Так само зростає вартість уживаних машин, привезених з-за кордону: на 16% до 430 тис грн.

Українці купують за кордоном не тільки дорожчі марки авто, а й новіші. Вік уживаної машини зараз найменший за роки спостережень – менше десяти років, тоді як раніше ця цифра становила 11-12 років.

Ціни на нові та вживані автомобілі, завезені з-за кордону

Причин для виникнення описаних тенденцій може бути кілька. Перша з них – у 2022-2023 роках продажі premium-брендів BMW, Mercedes-Benz та Lexus побили всі рекорди. Разом ця трійка перегнала в продажах показники 2021 року (6,6 тис авто за девʼять місяців проти 5,8 тис авто за аналогічний період 2021 року).

Це може бути пов'язано і з високим рівнем корупції, і з відкладеним попитом чиновників, який був реалізований ними лише у 2022 році, коли народні депутати скасували публічні декларації. Як показали розслідування журналістів, "мерседеси" часто купували представники влади та їх родичі.

Упевнене зростання продажів авто та їх вартості експерти пояснюють і кращими споживчими настроями українців та їх бажанням "жити тут і зараз". "Це предмет і дорогий, і тривалого вжитку", – пояснив старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай. "Під час війни люди не відкладають купівлю дорогих речей", – додав директор компанії Auto-Consulting Олег Омельницький.