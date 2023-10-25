Госпогранслужба выявила подделки приложения "Дія"

Госпогранслужба не принимает е-документы в приложении "Дія" для пересечения границы, поскольку были выявлены факты подделки этого программного продукта.

Об этом заявил заместитель начальника штаба - начальником отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, это стало одной из причин, почему пограничники не принимают "Дію" для пересечения границы.

Матвийчука заверил, что это не означает, что пограничники вообще отказываются от работы с приложением. Но загранпаспорт должен присутствовать физически.

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"Мы можем принять документы в "Дії", которые, например, подтверждают, что лицо имеет инвалидность. (Однако, - ред.) Паспорт в "Дії" может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы, в частности из-за некоторых нюансов, скажем так, программного продукта", - отметил он.

Уточняя, какие именно проблемы обнаружили пограничники, Матвийчук рассказал, что были случаи предъявления фальшивых документов в поддельном приложении.

"У нас были факты попыток показать документы в псевдо "Дії". Человек утверждал, что он - многодетный отец, показывает нам три свидетельства в приложении. А при придирчивой проверке выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые свидетельства в поддельном приложении", - отметил он.

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Обновлено.

Информацию Госпогранслужбы уточнили в ГКП "Дія".

В частности, отмечается, что с цифровым паспортом в "Дії" действительно нельзя пересечь границу. Это указано в законе о е-паспортах.

В частности, согласно закону, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в случае:

пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;

въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

В то же время паспорт в "Дії" может использоваться для идентификации человека.

Кроме того, в "Дії" принимают пенсионное удостоверение.

Напоминаем:

О фактах выявления фейковых приложений "Дія", с помощью которого пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты и паспорта, в Министерстве цифровой трансформации сообщали еще в 2021 году.

Как рассказали в Минцифры, такими случаями занимаются специалисты киберполиции.

И, поскольку документы в "Дії" определены как полноценные аналоги паспортов, то, соответственно, и наказание за их подделку такое же, как за подделку физических документов.

В частности, сообщалось, что фейковая копия приложения "Дія" была обнаружена у 20-летнего жителя Закарпатья. Ему грозило до шести лет лишения свободы.

Но, как можно убедиться в в Google-поиске, запросы на подделку "Дії" являются популярными до сих пор.