Госпогранслужба выявила подделки приложения "Дія"
Госпогранслужба не принимает е-документы в приложении "Дія" для пересечения границы, поскольку были выявлены факты подделки этого программного продукта.
Об этом заявил заместитель начальника штаба - начальником отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, это стало одной из причин, почему пограничники не принимают "Дію" для пересечения границы.
Матвийчука заверил, что это не означает, что пограничники вообще отказываются от работы с приложением. Но загранпаспорт должен присутствовать физически.
"Мы можем принять документы в "Дії", которые, например, подтверждают, что лицо имеет инвалидность. (Однако, - ред.) Паспорт в "Дії" может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы, в частности из-за некоторых нюансов, скажем так, программного продукта", - отметил он.
Уточняя, какие именно проблемы обнаружили пограничники, Матвийчук рассказал, что были случаи предъявления фальшивых документов в поддельном приложении.
"У нас были факты попыток показать документы в псевдо "Дії". Человек утверждал, что он - многодетный отец, показывает нам три свидетельства в приложении. А при придирчивой проверке выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые свидетельства в поддельном приложении", - отметил он.
Обновлено.
Информацию Госпогранслужбы уточнили в ГКП "Дія".
В частности, отмечается, что с цифровым паспортом в "Дії" действительно нельзя пересечь границу. Это указано в законе о е-паспортах.
В частности, согласно закону, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в случае:
- пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
- въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;
- въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.
В то же время паспорт в "Дії" может использоваться для идентификации человека.
Кроме того, в "Дії" принимают пенсионное удостоверение.
Напоминаем:
О фактах выявления фейковых приложений "Дія", с помощью которого пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты и паспорта, в Министерстве цифровой трансформации сообщали еще в 2021 году.
Как рассказали в Минцифры, такими случаями занимаются специалисты киберполиции.
И, поскольку документы в "Дії" определены как полноценные аналоги паспортов, то, соответственно, и наказание за их подделку такое же, как за подделку физических документов.
В частности, сообщалось, что фейковая копия приложения "Дія" была обнаружена у 20-летнего жителя Закарпатья. Ему грозило до шести лет лишения свободы.
Но, как можно убедиться в в Google-поиске, запросы на подделку "Дії" являются популярными до сих пор.