На строительстве хранилища отработанного ядерного топлива разворовали 100 миллионов

САП и НАБУ сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к завладению 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Об этом говорится в сообщении Следственной антикоррупционной прокуратуры.

Как установило следствие, в декабре 2020 года между ОП "Атомпроектинжиниринг", которое входит в структуру "Энергоатома", и частной компанией в обход открытых торгов был заключен договор на завершение строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Дополнительными соглашениями цену договора подозреваемые увеличили втрое - с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности добавив к его условиям поставки оборудования системы радиационного контроля.

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"Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала ГП "НАЭК "Энергоатом" гораздо дороже. В результате этих действий ГП НАЭК "Энергоатом" переплатило почти 100 млн грн", - пояснили в САП.

Среди подозреваемых участников схемы:

генеральный директор обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом";

начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом";

руководитель частной компании, его заместитель и работник юридического отдела компании.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

Напоминаем:

В начале 2022 года журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода) обнародовали расследование "Хранилище миллиардов", в котором фигурировали эти же факты.

Журналисты, в частности, выяснили, что новому частному подрядчику, которого без тендера привлекли для достройки Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле, было перечислено не менее 1 миллиарда 145 миллионов гривен. Хотя публично чиновники в тот период заявляли, что объект готов "почти на 100%" и остается только "высеять траву".

Данные о том, на что именно пошли эти деньги, нигде не публиковались, поскольку контракт с новым подрядчиком ООО "БК КБР" засекретили.

Это подтвердила также проверка государственных аудиторов.

"Еще за два дня до подписания договора запрос на авансирование для этой фирмы утвердил нынешний министр энергетики Герман Галущенко, который тогда был вице-президентом "Энергоатома". Он не смог вспомнить обстоятельств подписания контракта, а глава "Энергоатома" Петр Котин отказался общаться с журналистами по этому поводу", - говорилось, в частности, в расследовании.

Как известно, сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года возведение первого пускового комплекса ЦХОЯТ было завершено, но запустить его в работу было невозможно до строительства железнодорожного пути Вильча - Янов, который соединил ЦХОЯТ с железнодорожной сетью.

Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ началась в 2021 году.