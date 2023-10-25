ВВП Украины в сентябре вырос на 9,1%: что стимулировало восстановление

Украинская экономика в сентябре возобновилась на 9,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, рост ВВП за январь-сентябрь этого года оценивается в 5,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

"В сентябре большинство ключевых видов экономической деятельности демонстрировали положительные результаты. Помимо низкой статистической базы сравнения это объясняется еще и высокой способностью бизнеса приспосабливаться к новым вызовам, а также помощью со стороны государства и международных партнеров", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

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В частности, происходит возобновление экономической активности предприятий во многих секторах перерабатывающей промышленности. В целом, постепенно восстанавливается производственная сфера, которая понесла существенные убытки и разрушения во время войны.

Также значительный положительный вклад в ВВП в сентябре внесла сфера услуг.

"Во-первых, речь идет о коммерческой сфере услуг, которая на сегодняшний день является более цифровизированной и маневренной в своей деятельности, поэтому быстро адаптируется к новым условиям и потребностям на рынках.

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Во-вторых, к сфере услуг также относится сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны", - пояснила Свириденко.

Кроме этого, благодаря увеличению сырьевой базы со стороны сельхозпроизводства и налаживанию новых путей поставок продукции в сентябре нарастили производство предприятия пищевой промышленности.

Положительная динамика наблюдалась также в сфере машиностроения и производства строительных материалов. В Минэкономики указывают, что этому поспособствовали проекты восстановления и программа льготного ипотечного кредитования "єОселя".

Прирост в добывающей промышленности в ведомстве объясняют накоплением запасов угля и газа на зиму.

минэкономики

"В то же время ремонтная кампания объектов генерации и сетей, перманентные повреждения сетей из-за боевых действий в отдельных регионах и чрезвычайно теплые погодные условия сдерживали производство и потребление электроэнергии (по сравнению с сентябрем 2022 г.)

Наибольшими сдерживающими факторами для роста экономики в сентябре оставались: ситуация с безопасностью, разрушение производственных мощностей отдельных предприятий (преимущественно на востоке страны) и логистические ограничения для экспортеров", - резюмировали в Минэкономики.

Экономическая правда