В портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда: аграрии говорят о безумных убытках

Украинская зерновая ассоциация заявляет о многочисленных сообщениях участников рынка зерна о том, что в портах Большой Одессы безосновательно задерживают суда, загруженные зерном на экспорт, вследствие чего аграрии несут "колоссальные потери".

Соответствующее сообщение появилось на сайте УЗА 25 октября

https://uga.ua/news/uza-sturbovana-miljonnimi-vtratami-agrariyiv-cherez-neobgruntovani-prostoyi-suden-v-odeskih-portah/?fbclid=IwAR0hgGEZee_cFMcnyEZAXmHIuNcb7mK9mrWYqPvjcB_RWU02026204jhX94

"Такие задержки судов в портах никоим образом не связаны с погодными условиями или навигацией", - утверждают в УЗА.

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При этом простои судов наносят "колоссальные убытки украинским аграриям и Государственному бюджету страны".

Каждый день задержки загруженных зерном судов в портах приводит к убыткам на уровне $1-1,5 на тонне продукции в день.

"Если взять для примера судно Handysize тоннажностью 50 000 т, то потери для экспортера из-за задержки судна в порту стоят $50-75 тыс. в день, которые экспортер вынужден выплачивать судовладельцу. Кроме того, растут расходы на страхование таких судов из-за пребывания в украинских портах", - отмечают в УЗА.

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В УЗА призывают правительство вмешаться в ситуацию, вызванную чиновниками на региональном уровне, прекратить произвольную задержку судов и как можно быстрее разблокировать зерновой экспорт.

"Необоснованная задержка судов в портах является преступлением, которое наносит ущерб не только украинским аграриям, но и государственному бюджету, а затем уменьшает средства на военные расходы", - говорится в сообщении.