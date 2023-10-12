Новости 12 октября: США вводят санкции за нарушение потолка цен на нефть с РФ, флагманы ВПК предупредили о возможности полной остановки работы
О санкциях. Соединенные Штаты Америки впервые вводят санкции в ответ на обход ценового потолка для российской нефти.
О флагаманах ВПК. В Офис Президента обратились ведущие предприятия оборонного комплекса Украины, которые заявляют о возможности полной остановки работы из-за действий Госаудитслужбы.
Очередное предприятие - производитель оборонной продукции, заявляет о проблемах, которые ему создали результаты ревизии Госаудитслужбы и составленный акт о том, что прибыль предприятия, заложенная в цену продукции, якобы является убытком для государства.
О "короле контрабанды" Альперине. Высший антикоррупционный суд 12 октября закрыл уголовное производство против одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский называл "одним из крестных отцов контрабанды в Украине" и обещал подарок за его поиск.
Об инвестициях ЕИБ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил, что выделяет 30 млн евро на проекты в пострадавшей от войны Украине.
О ВВП. По итогам этого года рост экономики Украины будет составлять не менее 4%, в следующем году – минимум 5%.
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