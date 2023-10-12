Все разделы
Укр / Рус

ЕИБ выделяет 30 миллионов евро на муниципальную инфраструктуру и городской транспорт в Украине

Четверг, 12 октября 2023, 20:00 - Алексей Павлыш
 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил, что выделяет 30 млн евро на проекты в пострадавшей от войны Украине.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"30,7 млн евро, подкрепленные гарантиями ЕС, улучшат муниципальную инфраструктуру и городской общественный транспорт, в частности, в крупных городах, таких как Киев, Одесса и Львов.

Финансирование включает 22 млн евро на закупку экологически чистых автобусов и трамваев и 8,7 млн евро на различные ключевые муниципальные проекты, например рекультивация свалки, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах, улучшение систем водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

Реклама:

В ЕИБ объяснили, что выделенное финансирование в размере 30,7 млн евро будет направлено на решение насущных потребностей по модернизации таких украинских городов, как Киев, Одесса, Львов, Луцк и Сумы, чтобы обеспечить устойчивую мобильность и удовлетворение жизненно важных инфраструктурных потребностей этих муниципалитетов.

Так, 22 млн евро было выделено на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы, произведенных украинскими компаниями.

Остальные 8,74 млн евро направили на поддержку ключевых муниципальных проектов, таких как рекультивация Грибовицкой свалки и управления твердыми бытовыми отходами во Львове, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах Сум, а также улучшение систем водоснабжения и водоотведения в Луцке.

Реклама:

"ЕИБ непоколебимо поддерживает Украину. Это новое финансирование подчеркивает наше обязательство поддержать не только в предоставлении немедленной помощи, но и в долгосрочном восстановлении страны.

Независимо от того, идет ли речь о новом трамвайном сообщении или улучшении местных услуг, все, что мы делаем, направлено на содействие экономическому восстановлению и нормализации повседневной жизни пораженного войной украинского народа", - заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

Экономическая правда

ЕИБ инвестиции Украина инфрастуктура война
Реклама:
Материалы по теме
На проекты восстановления в общинах направят дополнительные 2,8 миллиарда от ЕИБ 22 сентября 2023, 12:57
ЕИБ может выделить 220 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины 20 сентября 2023, 17:40
ЕИБ профинансирует лучшие украинские проекты по энергоэффективности 11 сентября 2023, 12:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте