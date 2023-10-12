В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%

По итогам этого года рост экономики Украины будет составлять не менее 4%, в следующем году – минимум 5%.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в ходе Киевского международного экономического форума, передает корреспондент ЭП.

"В этом году рост (ВВП – ЭП) у нас будет по меньшей мере 4%, следующий год мы прогнозируем по меньшей мере 5%", - сказала Свириденко.

Она отметила, что если посмотреть по основным отраслям украинской экономики, то есть рост и в машиностроении, и в строительной отрасли, и рост торговли на фоне стабильного спроса.

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Вице-премьер отметила, что основным стимулом для такого роста является макропомощь бюджету, которая создает стимулы для выплат зарплат госслужащим, военным и идет на обеспечение соцвыплат.

Она спрогнозировала, что на следующий год экономика Украины будет умеренно расти.

"Конечно, для нас большой вызов – это логистические препятствия и экспортные возможности. Если мы сможем восстановить постоянно действующий коридор для аграрной продукции, то тогда можно ожидать и более оптимистичных прогнозов по экономическому росту", - отметила Свириденко.

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Напоминаем:

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины по итогам этого года на уровне 2%, в апрельском прогнозе Фонд ожидал сокращения украинской экономики на 3%.