США ввели санкции из-за нарушения потолка цен на нефть из России
Соединенные Штаты Америки впервые вводят санкции в ответ на обход ценового потолка для российской нефти.
Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США накладывает санкции на две компании и определяет как заблокированное имущество два судна, которые транспортировали российскую нефть по цене выше согласованной коалицией", - говорится в сообщении.
Ограничение цены на сырую нефть вступило в силу в декабре 2022 года, тогда "потолок" был установлен на уровне 60 долларов за баррель.
Отмечается, что судоходная компания Lumber Marine SA из ОАЭ танкером SCF Primorye транспортировала нефть по цене выше 75 долларов за баррель из порта в РФ после того, как нефтяной "потолок" вступил в силу.
В то же время турецкая Ice Pearl Navigation Corp владеет танкером Yasa Golden Bosphorus, который перевозил нефть сорта ESPO по цене 80 долларов за баррель.
При этом, как SCF Primorye, так и Yasa Golden Bosphorus, которые заходили в порты РФ, пользовались услугами американских поставщиков услуг при транспортировке нефти.
Напомним:
Сообщалось, что России удалось избежать ограничений "Большой семерки" на большую часть своего нефтяного экспорта, и такое изменение торговых потоков будет способствовать увеличению доходов Кремля, поскольку цены на нефть растут до 100 долларов за баррель.
Экономическая правда