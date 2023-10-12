США ввели санкции из-за нарушения потолка цен на нефть из России

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Соединенные Штаты Америки впервые вводят санкции в ответ на обход ценового потолка для российской нефти.

Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США накладывает санкции на две компании и определяет как заблокированное имущество два судна, которые транспортировали российскую нефть по цене выше согласованной коалицией", - говорится в сообщении.

Ограничение цены на сырую нефть вступило в силу в декабре 2022 года, тогда "потолок" был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

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Отмечается, что судоходная компания Lumber Marine SA из ОАЭ танкером SCF Primorye транспортировала нефть по цене выше 75 долларов за баррель из порта в РФ после того, как нефтяной "потолок" вступил в силу.

В то же время турецкая Ice Pearl Navigation Corp владеет танкером Yasa Golden Bosphorus, который перевозил нефть сорта ESPO по цене 80 долларов за баррель.

При этом, как SCF Primorye, так и Yasa Golden Bosphorus, которые заходили в порты РФ, пользовались услугами американских поставщиков услуг при транспортировке нефти.

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Напомним:

Сообщалось, что России удалось избежать ограничений "Большой семерки" на большую часть своего нефтяного экспорта, и такое изменение торговых потоков будет способствовать увеличению доходов Кремля, поскольку цены на нефть растут до 100 долларов за баррель.

Экономическая правда