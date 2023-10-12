ГБР "кошмарит" оборонпром на основании выводов Госаудитслужбы - производитель машин для разминирования

Очередное предприятие - производитель оборонной продукции, заявляет о проблемах, которые ему создали результаты ревизии Госаудитслужбы и составленный акт о том, что прибыль предприятия, заложенная в цену продукции, якобы является убытком для государства.

Об этом заявил генеральный директор промышленной группы "Пожмашины", которая является производителем машин для разминирования, Олег Аверьянов.

СЕО "Пожмашины" обнародовал постановление Лычаковского районного суда Львова по делу 463/7745/23 о предоставлении разрешения на проведение обыска.

ГБР просит об обыске "с целью выявления следов совершения уголовного преступления".

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По словам руководителя "Пожмашины", уголовное дело построено на акте ГАСУ о том, что прибыль предприятия является убытком для государства.

"Это прецедент, согласно которому украинский бизнес, производящий и поставляющий продукцию на нужды обороны, не имел права получать прибыль. А если он в прошлый период ее получил, то он должен понести наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

В документе, кроме "Пожмашины", фигурирует также еще ряд компаний, которые занимались поставками продукции оборонного назначения в условиях военного положения.

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"Уже почти полгода, как идет большой шум по этой искусственно созданной из ничего проблеме, в решении задействованы все ветви власти от президента и ВР до Кабмина, а вопрос до сих пор не решен. Что нам делать? Закрывать заводы?", - написал Олег Аверьянов.

Напоминаем:

Ранее производитель ракет "Нептун" - Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", дважды обращалось к правительству из-за действий Госаудитслужбы.

Возмущение производителей вызвали выводы, которые признали нарушением включение прибыли в состав цены на продукцию.

В КБ "Луч" отмечают, что за собственные оборотные средства разрабатывают новые системы вооружения, ликвидируют последствия ракетных ударов, восстанавливают и заменяют поврежденное оборудование и продукцию, осуществляют релокацию производства и наращивают производственные мощности.

"Эти оборотные средства формируются прибылью, полученной в том числе от государственных контрактов. Разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен постановлением №363 от 3 марта 2021 года, действующим и сейчас", - отмечает предприятие.

В свою очередь, в Госаудитслужбе возмущение производителей называют манипулятивным, с целью переложить на ревизоров ответственность за невыполнение контрактов.

Также отмечается, что Государственная аудиторская служба с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружила злоупотреблений на 6 млрд гривен, которые недобросовестные производители, исполнители государственных контрактов в сфере обороны, хотели вывести из бюджета страны.