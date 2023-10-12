Флагманы ВПК заявили о возможности полной остановки работы из-за Госаудитслужбы

В Офис Президента обратились ведущие предприятия оборонного комплекса Украины, которые заявляют о возможности полной остановки работы из-за действий Госаудитслужбы.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ, которое получило в свое распоряжение соответствующее письмо, а также ответ на это письмо главы ОП Андрея Ермака.

Письмо подписали ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова"

Все они жалуются на выводы Госаудитслужбы о том, что прибыль предприятий, заложенная в цену продукции, якобы является убытком для государства.

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В то же время, отмечается, что государственные предприятия созданы для получения прибыли. Прибыль государственных предприятий предусматривается их финансовыми планами и внесена в контракт руководителя, как ключевой показатель его деятельности.

"Кроме этого, за счет прибыли предприятиями осуществляется приобретение оборудования, сырья и изготовление продукции оборонного назначения при частичном финансировании ее изготовления со стороны распорядителей бюджетных средств, а также восстановление средств производства и зданий разрушенных в результате ракетных ударов по предприятию, которые являются критически важными для производства продукции оборонного назначения", - говорится в обращении.

Издание также получило в свое распоряжение письмо главы ОП Андрея Ермака к премьеру Денису Шмыгалю, в котором предлагается "безотлагательно рассмотреть затронутые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать заявителей и Офис Президента Украины о результатах".

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Напоминаем:

Ранее производитель ракет "Нептун" - Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", дважды обращалось к правительству из-за действий Госаудитслужбы. Возмущение производителей вызвали выводы, которые признали нарушением включение прибыли в состав цены на продукцию.

Впоследствии производитель машин для разминирования - "Пожмашины", заявил, что ГБР "кошмарит" оборонпром на основании выводов Госаудитслужбы.

В свою очередь, в Госаудитслужбе возмущение производителей называют манипулятивным, с целью переложить на ревизоров ответственность за невыполнение контрактов.

Также отмечается, что Государственная аудиторская служба с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружила злоупотреблений на 6 млрд гривен, которые недобросовестные производители, исполнители государственных контрактов в сфере обороны, хотели вывести из бюджета страны.