Доходы РФ от экспорта ископаемого топлива и крупнейшие покупатели - исследование CREA

Экспорт ископаемого топлива из России падает с момента введения санкций - как в количественном, так и стоимостном выражении, и в июне 2023 года доходы РФ от этого вида экономической деятельности достигли самого низкого месячного значения.

Об этом сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Как показал проведенный анализ, доходы России от экспорта ископаемого топлива снижаются третий месяц подряд и в июне 2023 года достигли уровня 591 млн евро в день, что на 8% ниже, чем в мае, и на 18% ниже, чем в апреле.

Наибольшее падение в стоимости российского экспорта ископаемого топлива наблюдалось по сырой нефти, транспортируемой морем, а именно на 24 млн евро в день (-12%) в июне против мая 2023 года.

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В июне 2023 года доходы России от экспорта нефти достигли самого низкого месячного значения с начала ее вторжения в Украину - упали до 397 млн евро в день, что на 7% ниже, чем в мае, и на 16% ниже, чем в апреле.

В то же время доходы России в данной сфере продолжает обеспечивать экспорт:

Уголь: после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти (5 декабря 2022 года) крупнейшим покупателем был Китай (приобретя 44% от российского экспорта угля), за ним следовали Индия (19%) и Южная Корея (12%).

Сырая нефть: крупнейшим покупателем был Китай (приобретя 43% от российского экспорта сырой нефти), за ним следовали Индия (36%), ЕС (8%) и Турция (3%). С 5 декабря 2022 года импорт сырой нефти в страны ЕС поступал по морю через Болгарию и по трубопроводу - в Чехию, Словакию, Венгрию, Польшу и Германию. Болгария освобождена от запрета на импорт российской нефти, а трубопроводная нефть, поставляемая в ЕС, также не подлежит санкциям.

СПГ (сжиженный природный газ): с 5 декабря 2022 года крупнейшим покупателем был ЕС (приобретя 35% от российского экспорта СПГ), за ним следовали Китай (12%) и Япония (10%). Никаких санкций в отношении поставок российского СПГ в ЕС не введено.

СНГ (сжиженный нефтяной газ): крупнейшим покупателем была Турция (приобретя 33% от российского экспорта СНГ), ее догонял ЕС (32%).

Нефтепродукты: после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти крупнейшим покупателем была Турция (приобретя 24% российских нефтепродуктов), за ней следовали Китай (12%) и Саудовская Аравия (11%). Санкции ЕС в отношении российских нефтепродуктов, транспортируемых по морю, были введены 5 февраля 2023 года, а на трубопроводную нефть наложены лишь частичные санкции.

Трубопроводный газ: крупнейшим покупателем был ЕС (приобретя 31% российского трубопроводного газа), за ним следовали Турция (19%) и Китай (14%). Никаких санкций в отношении российского трубопроводного газа в ЕС не введено.

Крупнейшими покупателями российского ископаемого топлива в июне 2023 года были:

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