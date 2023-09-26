Путин поднял зарплату себе, Медведеву, депутатам, силовикам и членам избиркома "территории Сириус"

Президент России Владимир Путин подписал указы об индексации заработной платы отдельных категорий государственных служащих на 5,5% с 1 октября 2023 года.

Об этом со ссылкой на документы опубликованы на официальном портале правовой информации, сообщает The Moscow Times.

Так, зарплаты будут повышены:

Реклама:

президенту РФ,

замглавы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву,

главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину,

генеральному прокурору РФ Игорю Краснову,

депутатам Госдумы и членам Совета Федерации,

некоторым руководителям федеральных органов исполнительной власти,

сотрудникам посольств и консульств РФ,

представителям России в международных организациях в других странах.

Интересно, что в этот список российских высокопоставленных чиновников, кому будут повышены зарплаты, попали члены территориальной избирательной комиссии так назіваемой "территории Сириус".

"В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", — говорится в указе.

При этом, напоминает издание, в конце 2022 года Путин своим указом разрешил высшим должностным лицам не декларировать сведения о доходах на время войны в Украине, поэтому последний раз многие чиновники и депутаты отчитывались о полученных средствах в мае 2022 года — за 2021 год.

Реклама:

Так, по официальным данным, в 2021 году Путин заработал 10,202 млн рублей — на 208 тысяч больше, чем в 2020-м. Медведев в 2021 году задекларировал 8,353 млн рублей — почти на 10 млн меньше, чем в предыдущем году.

Напоминаем:

Сириус — это первая в России территория федерального значения, созданная решением Путина. Она образовалась в 2020 году путем вывода Имеретинской низменности из состава Адлерского района Сочи. Путин пояснил эту инициативу необходимостью развития олимпийского и экологического наследия.

Согласно российским источникам, учредитель "Сириуса" – фонд "Талант и успех", созданный другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным, балериной Светланой Захаровой, математиками Станиславом Смирновым и Иваном Ященко, хоккеистом Владимиром Каменским, худруком Академического симфонического оркестра Филармонии Санкт-Петербурга Юрием Темиркановым.

Несмотря на определённую помощь бизнеса в лице олигархов Владимира Потанина и Вагита Алекперова, финансируется фонд в основном из средств государства.