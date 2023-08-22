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Путин заявил, что Россия обогнала Германию и входит в пятерку крупнейших экономик мира

Вторник, 22 августа 2023, 18:25 - Лия Ильченко

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы. 

Об этом 22 августа в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил глава РФ Владимир Путин, сообщают российские СМИ.

"Россия по итогам 2022 года <...> вошла в пятерку крупнейших экономик мира и, по данным Всемирного банка, РФ вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики", — заявил Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что несколько месяцев прошлого года были крайне тяжелыми для предпринимателей и компаний, но уже с третьего квартала в России отмечается рост экономики.

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"Уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы", — подчеркнул он.

Путин указал на необходимость продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года. 

Напоминаем:

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На минувшей неделе стало известно, что в России начались веерные отключения электричества.  К примеру, в Дагестане заявили, что необходима модернизация сетей, поскольку проблемы не решались на протяжении 30 лет. Однако средств для  этого нет и сегодня.

На минувшей неделе оптовые цены на бензин АИ-95 в России побили исторический рекорд.

А на текущей неделе целый ряд российских регионов заявил об отсутствии бензина и дизтоплива на АЗС.  

Россия Путин экономика
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