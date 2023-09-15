Инфляция растет: в РФ в третий раз за два месяца повысили ключевую ставку

Банк России 15 сентября принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку - на этот раз на 1 п.п., до 13%.

Об этом передают российские СМИ со ссылкой на сообщение Банка России.

Это уже третье подряд повышение ставки от регулятора за последние два месяца: 21 июля ЦБ повысил ставку на 1 п.п., а 15 августа на фоне растущего инфляционного давления — сразу на 3,5 п.п. на внеплановом заседании.

Центробанк констатировал, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевым значениям требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

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Причем, подчеркивается, что впереди ожидается "продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Уже на ближайших заседаниях Центробанк снова "будет оценивать целесообразность" дальнейшего повышения ключевой ставки. Следующее плановое заседание совета директоров Центробанка по ставке состоится 27 октября.

При этом, в обновленном среднесрочном макропрогнозе Центробанк повысил свои ожидания по инфляции по итогам года — с июльских 5-6,5% до 6-7%.

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Среди проинфляционных рисков ЦБ рост спроса будет опережать возможности предложения, разгоняя рост цен.

Еще один весомый проинфляционный риск - дефицита трудовых ресурсов.

Также, ситуацию ухудшают "геополитические последствия для российской внешней торговли".

Как комментирует решение о повышении учетной ставки Forbes.ru, предыдущие два повышения пока не дали желаемого эффекта. За последний месяц проинфляционные факторы в России усилились.

Потребительская инфляция закрепилась существенно выше целевых 4% — к 11 сентября она составила 5,5% в годовом выражении.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в августе ухудшились до 11,5%, на 0,4%. Рекордно низкая безработица сохраняется, а предприятия испытывают дефицит рабочей силы, что выступает мощным проинфляционным фактором.

Объем кредитования физлиц, по предварительным данным, в августе достиг рекордных в истории значений.

Остается нестабильной и ситуация на валютном рынке.