Путин объявил о завершении работы над восстановлением экономики и переходе к развитию

В России объявлено о восстановлении экономики после санкций и переходу к этапу ее развития.

Об этом объявил глава РФ Владимир Путин на совещании с правительством, передает "Медуза".

"Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск. ... ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", — заявил Путин.

По его словам, рост ВВП по итогам 2023 года может составить 2,5%-2,8%, хотя еще весной прирост прогнозировался на уровне 1,2%.

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Он отметил, что также стабилизировалась ситуация с федеральным бюджетом — "в целом пока там есть небольшой дефицит, но в августе он в очередной раз исполнен с профицитом".

Впрочем, Путин все же признал наличие некоторых проблем, в частности "ускорение инфляции". Но выразил уверенность, что эту проблему удастся решить профессиональными и согласованными решениями.

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Месяц назад Путин уже объявлял, что Россия обогнала Германию и входит в пятерку крупнейших экономик мира.

Это заявление было сделано на фоне начавшихся в России веерных отключений электричества, отсутствия топлива на заправках и исторически высоких цен на него.

В России также рекордно упали нефте-газовые доходы. Экспорт ископаемого топлива из России падает с момента введения санкций - как в количественном, так и стоимостном выражении, и в июне 2023 года доходы РФ от этого вида экономической деятельности достигли самого низкого месячного значения.

За январь–июнь в Европу из России было поставлено 12 млрд кубометров газа. При том, что в лучшие для "Газпрома" года экспорт в ЕС доходил до 170-180 млрд кубометров в год.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет.

При этом, в июле в России объявили двухэтапное повышение внутренних цен на газ, которое превзошло даже прогнозы. Цены для российских потребителей "Газпрома" будут меняться в два этапа - с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.

15 сентября Банк России принял решение повысить ключевую ставку - в третий раз за два месяца. Центробанк констатировал, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевым значениям требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Причем, подчеркивалось, что впереди ожидается "продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.