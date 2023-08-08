Новости 8 августа: реальное состояние энергетики накануне зимы, расторжение очередных соглашений с РФ 

Обороноспособность страны. "Укроборонпром" поднялся на 24 позиции в рейтинге оборонных компаний мира. В первой десятке рейтинга - шесть компаний из США, три - из Китая и одна - из Великобритании.

Расторжение очередных соглашений с РФ. Кабинет Министров прекратил действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности. "Интересует только акт капитуляции", - заявили в Минэкономики.

Правительство предлагает прекратить действие соглашения с РФ о международном автомобильном сообщении. Какие последствия?

Состояние энергетики. Кабмин открыл информацию о ремонте электростанций. Сколько на самом деле в Украине восстановлено объектов энергетики накануне нового отопительного сезона.

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Европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в украинских подземных хранилищах, чтобы воспользоваться более низкими ценами и имеющимися мощностями, несмотря на риски, связанные с войной.

Украина совместно с США запустит проект энергетической устойчивости общин.

Дерегуляция и реформы. В Украине изменились правила регистрации новых авто. Нововведения упрощают государственную регистрацию новых транспортных средств, но не касаются подержанных автомобилей.

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Минобновления запускает реформу международных автобусных перевозок. 280 международных автомобильных маршрутов уже закрыли.

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Кукла на миллиард. Как Барби снова стала игрушкой №1 в мире

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