В Украине изменились правила регистрации новых авто

Вступило в силу постановление Кабмина № 437, которое вносит изменения в процедуру первой регистрации на территории Украины новых авто.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Благодаря изменениям автосалоны смогут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности, а также необязательными теперь становятся "транзитные" номерные знаки.

Покупатель получает возможность сэкономить время и деньги. Автосалоны получили возможность генерировать доверенность на право представлять интересы покупателя. Теперь такую доверенность сторонам можно подписать прямо в автосалоне и без нотариуса.

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Доверенность, а также акт-приемки передачи транспортного средства формируется с помощью Единого государственного реестра, на них можно наложить электронную цифровую подпись или подписать бумажный бланк - зависит от того, как удобно покупателю.

Благодаря тому, что автосалоны могут генерировать акты приема-передачи транспортных средств в электронном виде, а также благодаря отмене обязательного осмотра новых транспортных средств Экспертной службой МВД, получение "транзитных" номерных знаков для разовых поездок при регистрации нового авто тоже становится необязательным.

"Покупатель может отказаться от них, информация о чем будет указана в акте осмотра и/или приемки", - сообщает МВД.

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После оформления необходимых документов между покупателем и продавцом, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя. И соответственно, получить свидетельство о регистрации транспортного средства на имя покупателя и номерные знаки - при этом автомобиль может вообще не покидать территорию салона.

А новому владельцу остается только забрать уже зарегистрированное транспортное средство у продавца.

"Эти нововведения упрощают государственную регистрацию новых транспортных средств и не касаются подержанных автомобилей. Ранее для такой регистрации покупатель должен был обратиться к нотариусу для оформления доверенности, если хотел поручить регистрацию автомобиля продавцу. Кроме этого, было необходимо закрепить красные номерные знаки для разовых поездок, чтобы транспортное средство могло доехать до сервисного центра МВД", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

С сентября процесс купли-продажи авто будет полностью переведен в цифровой формат. Об этом в мае рассказывал министр внутренних дел Игорь Клименко.