Правительство предлагает прекратить действие соглашения с РФ о международном автомобильном сообщении: какие последствия
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде прекратить действие соглашения между правительствами Украины и России о международном автомобильном сообщении.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 8 августа, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о международном автомобильном сообщении и протокола о применении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о международном автомобильном сообщении".
Соглашение между Украиной и РФ было подписано еще в 1995 году.
Это Соглашение определяло условия и порядок проезда автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между обоими государствами и транзитом по их территориям. Это касалось автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них, легковых автомобилей.
В соответствии с этим Соглашением осуществлялись регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автобусами, включая туристов, а также перевозки грузов автотранспортными средствами (грузовыми автомобилями с прицепами и полуприцепами или без них) между обеими странами и транзитом по их территориям в третьи страны.
Согласно соглашению, каждая из сторон должна была способствовать проезду без препятствий автотранспортных средств другой стороны по территории своего государства, в том числе и тех, которые следуют транзитом в третьи страны.
Без разрешений разрешалось выполнение таких транзитных перевозок:
- Движимого имущества при переселении;
- Экспонатов, оборудования и материалов, предназначенных для ярмарок и выставок;
- транспортных средств, животных, а также разнообразного инвентаря и имущества, предназначенных для проведения спортивных соревнований;
- театральных декораций и реквизита, музыкальных инструментов, оборудования и принадлежностей для киносъемок, радио- и телевизионных передач;
- тел или праха умерших;
- гуманитарной помощи, оформленной соответствующими документами;
- медицинского оборудования и медикаментов для оказания помощи при авариях и стихийных бедствиях;
- почты;
- неисправных автотранспортных средств.