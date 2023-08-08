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Правительство предлагает прекратить действие соглашения с РФ о международном автомобильном сообщении: какие последствия

Вторник, 8 августа 2023, 16:00 - Лия Ильченко

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде прекратить действие соглашения между правительствами Украины и России о международном автомобильном сообщении.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 8 августа, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о международном автомобильном сообщении и протокола о применении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о международном автомобильном сообщении".

Соглашение между Украиной и РФ было подписано еще в 1995 году.

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Это Соглашение определяло условия и порядок проезда автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов между обоими государствами и транзитом по их территориям. Это касалось автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них, легковых автомобилей.

В соответствии с этим Соглашением осуществлялись регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автобусами, включая туристов, а также перевозки грузов автотранспортными средствами (грузовыми автомобилями с прицепами и полуприцепами или без них) между обеими странами и транзитом по их территориям в третьи страны.

Согласно соглашению, каждая из сторон должна была способствовать проезду без препятствий автотранспортных средств другой стороны по территории своего государства, в том числе и тех, которые следуют транзитом в третьи страны.

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Без разрешений разрешалось выполнение таких транзитных перевозок:

  • Движимого имущества при переселении;
  • Экспонатов, оборудования и материалов, предназначенных для ярмарок и выставок;
  • транспортных средств, животных, а также разнообразного инвентаря и имущества, предназначенных для проведения спортивных соревнований;
  • театральных декораций и реквизита, музыкальных инструментов, оборудования и принадлежностей для киносъемок, радио- и телевизионных передач;
  • тел или праха умерших;
  • гуманитарной помощи, оформленной соответствующими документами;
  • медицинского оборудования и медикаментов для оказания помощи при авариях и стихийных бедствиях;
  • почты;
  • неисправных автотранспортных средств.

Россия Кабмин
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