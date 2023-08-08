Украина совместно с США запустит проект энергетической устойчивости общин

Украина совместно с партнерами из США запустит проект энергетической устойчивости общин.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк и директором миссии USAID Теодорой Делл обсудили запуск совместного проекта, который "усилит устойчивость энергетической инфраструктуры в условиях войны и чрезвычайных ситуаций".

"Наша задача сейчас не только обеспечить удачное прохождение отопительного сезона, но и внедрить комплексные решения для стабильной работы энергосистемы в ближайшие годы.

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Работаем над тремя составляющими: использование уже имеющейся инфраструктуры для развития малой распределенной генерации, внедрение высокоэффективной когенерации и постепенный переход к возобновляемым источникам энергии.

Вместе с тем, среди задач остается восстановление пострадавшей инфраструктуры и защита энергообъектов. Совместно с экспертами из США прорабатываем лучшие технические решения", - заявил Кубраков.

Во время встречи договорились в ближайшее время проработать дорожную карту совместного проекта, а также определить общины для запуска пилотных проектов.

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Экономическая правда