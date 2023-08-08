Кабмин открыл информацию о ремонте электростанций

Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл информацию о ходе ремонтов энергоблоков на украинских электростанциях.

Этому вопросу он посвятил часть своей традиционной речи во время заседания Кабмина.

Со ссылкой на данные Министерства энергетики, Шмыгаль сообщил, что уже отремонтировано пять атомных блоков, мощностью 4,4 ГВт. В ремонте еще четыре блока, мощностью 3,4 ГВт.

Отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока теплоэлектростанций. Это 62% от общего количества и это мощность на 4,3 ГВт.

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Отремонтировано 70% теплоэлектроцентрали, еще 30% сейчас в ремонте.

Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата гидроэлектростанций, или 68% (1,8 ГВт) от мощности.

Укрэнерго выполнило почти 80% работ по ремонту магистральных сетей. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.

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"Мы не собираемся преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать реальное положение дел", - заявил премьер.

По словам Шмыгаля, ремонтная кампания идет по плану.

"Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов. Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим к этому все необходимое", - резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем:

На днях глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский заявил, что объем восстановительных работ на ТЭЦ и ТЭС после ударов РФ меньше 2% от объема повреждений.

Как отметил Ущаповский, регулятор анализирует эти показатели. "Мы ведем анализ. Статистика не очень хорошая. Эти цифры вызывают некоторые вопросы", - сказал он.