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"Интересует только акт капитуляции": Украина разорвала соглашение с РФ об охране промышленной собственности

Вторник, 8 августа 2023, 20:38 - Лия Ильченко

Кабинет Министров прекратил действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности. 

Как сообщают в Минэкономики, решение Правительство приняло на заседании 8 августа.

"Единственным актом, подписанным государством-агрессором, и интересным для Украины является акт о капитуляции России. Вооруженные силы Украины сейчас работают над его оформлением", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напоминаем:

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Соглашение в сфере охраны промышленной собственности действовало с 1993 года.

Договор позволял физическим и юридическим лицам одного государства пользоваться на территории другого государства патентными фондами, библиотеками, банками данных, которые имеют отношение к промышленной собственности.

Соглашение также предоставляло право заявителям из России подавать в Патентное ведомство Украины заявки на выдачу охранных документов Украины и вести по ним переписку на русском языке. 

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Для украинских заявителей аналогичного права в отношении украинского языка соглашение не предусматривало. 

Украина Россия
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Экономическая правда
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