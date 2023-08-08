Минвосстановления запускает реформу международных автобусных перевозок

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры приступило к реформе отрасли международных пассажирских перевозок, 280 международных автомобильных маршрутов закрыли.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

В ведомстве отметили, что цель реформирования - улучшение качества сервиса и услуг для пассажиров.

"Первым шагом в этом направлении стало составление перечня международных автобусных маршрутов. Так, по решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов", - говорится в сообщении.

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Так, было закрыто:

118 маршрутов без соответствующих разрешений со стороны Польши;

140 маршрутов в РФ;

22 маршрута в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач отметил, что первым шагом реформы является верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса для пересечения границы єЧерга автобусами.

"Кроме того, верификация всех маршрутов – это о возможности расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге другой перевозчик не может открыть маршрут и предоставлять соответствующие услуги", – подчеркнул чиновник.

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После верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет проходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Отдельное внимание планируется уделить маршрутам, пролегающим через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае перевозчик должен обратиться в Министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут.

Напоминаем:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры с 31 июля запустило в тестовом режиме услугу "єЧерга" для пересечения границы автобусами на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".