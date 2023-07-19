Новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Об атаке РФ по украинских портах. Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате чего получила повреждения инфраструктура трейдеров.
В результате российских атак ночью 18 и 19 июля на инфраструктуру в Одесской области в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.
О "зерновой сделке". Все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.
Россия "рассмотрит возможность" возвращения в "зерновую сделку" только в случае полного выполнения ее условий.
О запасах газа. С марта 2023 года и по состоянию на конец второго квартала Украина накопила в хранилищах 1,5 млрд куб природного газа - до 10,5 млрд кубометров, при том, что даже в 2022 году в августе запасы в хранилищах превышали уже 12 млрд кубометров.
О фонде ЕС для поддержки армии Украины. Европейский Союз готовит предложение о создании специального фонда для поддержки украинской армии на следующие четыре года объемом до 20 миллиардов евро.
О бронировании от мобилизации. Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации нарабатывают механизм электронного бронирования.
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