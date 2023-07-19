Россия озвучила угрозу всем судам, которые будут следовать в украинские порты с полуночи
Все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитируют российские СМИ.
Минобороны РФ сообщило, что выданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением "черноморской инициативы".
"17 июля МИД РФ объявил, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле", - сообщают российские СМИ.
"С 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
Также в Минобороны констатировали, что "страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева".
Напомним:
Россия заявила о выходе из Черноморской инициативы (2зернового соглашения" с 18 июля.