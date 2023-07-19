Россия озвучила угрозу всем судам, которые будут следовать в украинские порты с полуночи

Все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитируют российские СМИ.

Минобороны РФ сообщило, что выданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением "черноморской инициативы".

"17 июля МИД РФ объявил, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле", - сообщают российские СМИ.

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"С 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны констатировали, что "страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева".

Напомним:

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Россия заявила о выходе из Черноморской инициативы (2зернового соглашения" с 18 июля.