Все разделы
Укр / Рус

Россия озвучила угрозу всем судам, которые будут следовать в украинские порты с полуночи

Среда, 19 июля 2023, 18:28 - Лия Ильченко

Все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитируют российские СМИ.

Минобороны РФ сообщило, что выданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением "черноморской инициативы".

"17 июля МИД РФ объявил, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле", - сообщают российские СМИ.

Реклама:

"С 00:00 мск 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны констатировали, что "страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева".

Напомним:

Реклама:

Россия заявила о выходе из Черноморской инициативы (2зернового соглашения" с 18 июля.

Россия порты
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
В латвийских банках заморозили 73 млн евро из-за санкций 19 июля 2023, 17:26
Россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска 19 июля 2023, 16:53
Ситуация на рынках газа в мире дает повод для оптимизма, если не будет холодной зимы - МЭА 19 июля 2023, 12:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте