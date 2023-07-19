Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"

Россия "рассмотрит возможность" возвращения в "зерновую сделку" только в случае полного выполнения ее условий.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишут российские СМИ.

Российский диктатор утверждает, будто РФ "проявляла чудеса выдержки и толерантности, продолжая зерновую сделку".

"При этом никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался, только постоянно что-то требовали от РФ. Запад сделал все, чтобы пустить зерновое соглашение под откос, не пожалели на это сил", - заявил Путин.

Реклама:

Он также заявил, что "зерновая сделка" якобы привела к прямым потерям для российских аграриев в 1,2 млрд долл.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Тем более, что у нас в этом году снова ожидается рекордный урожай. Продление "зерновой сделки" в том виде, в котором она существовала, потеряла всякий смысл.

Вот почему мы выступили против дальнейшего его продления. Мы не против самого соглашения как такового. И мы рассмотрим возможность вернуться к нему, но при одном условии - если будут в полной мере учтены, а главное - реализованы - все без исключения принципы участия РФ в соглашении", - утверждает диктатор.

Реклама:

Среди условий, которые озвучил Путин, - вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключение банков к SWIFT и прекращение "всех ограничений".

"Нам нужны не какие-то обещания или идеи, нам нужно выполнение этих условий", - добавил Путин.

Также он среди условий назвал возобновление поставок запчастей для сельхозтехники и "решение вопроса с фрахтом и страхованием российских судов".

Кроме этого, он заявил, что "должна быть восстановлена" работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Также, по его словам, должны быть разблокированы "российские активы, связанные с сельским хозяйством". Путин утверждает, что эти условия указаны в Меморандуме РФ с ООН.

"При выполнении всех этих условий мы немедленно в это соглашение вернемся", - утверждает Путин.

Читайте также: День рождения "зернового коридора" и день конца. Как Украина снова оказалась в морской блокаде и чем это чревато

Напоминаем:

В результате российских атак ночью 18 и 19 июля на инфраструктуру в Одесской области в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате чего получила повреждения инфраструктура трейдеров.

В результате ночной атаки окупантов на Одесскую область были попадания вражеских ракет на территории Одесского порта, в Одессе вырва от падения ракеты, поражены складские помещения с табаком и фейерверками (спасатели ликвидируют пожар), в области повреждены туристические базы и гостиницы, 12 человек обращались за медицинской помощью.

Ранее мы писали, что после выхода из "зернового соглашения" задача Россией ракетных ударов по иностранным судам маловероятно. Однако агрессор может стрелять ракетами по терминалам, где будут стоять суда или создавать минную опасность.

Экономическая правда