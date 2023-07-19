Враг ночью атаковал два черноморских порта: повреждены зерновые терминалы

Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате чего получила повреждения инфраструктура трейдеров.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из Зерновой инициативы. Атакуемые зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск", - написал министр.

Кубраков уточнил, что повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Также накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, задействованная в работе зернового коридора и повреждены резервуары и причалы Одесского порта.

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"Атака на зерновые терминалы – акт агрессии против мира. Цель российских террористов – уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, но и с населением Африки и Азии, для которых это зерно – вопрос выживания.

Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия в первую очередь для продовольственной безопасности мира", - резюмировал он.

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Напоминаем:

В результате ночной атаки окупантов на Одесскую область были попадания вражеских ракет на территории Одесского порта, в Одессе вырва от падения ракеты, поражены складские помещения с табаком и фейерверками (спасатели ликвидируют пожар), в области повреждены туристические базы и гостиницы, 6 человек обращались за медицинской помощью.

Ранее мы писали, что после выхода из "зернового соглашения" задача Россией ракетных ударов по иностранным судам маловероятно. Однако агрессор может стрелять ракетами по терминалам, где будут стоять суда или создавать минную опасность.

Экономическая правда