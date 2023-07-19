Россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска

В результате российских атак ночью 18 и 19 июля на инфраструктуру в Одесской области в порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Сольский.

Россия в очередной раз прибегла к обстрелам объектов портовой инфраструктуры и зерновых терминалов Одессы и Черноморска, которые были задействованы в функционировании "зернового коридора".

В порту Черноморска были уничтожены 60 тыс т зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

Реклама:

Также была выведена с работы большая часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года.

Сольский добавил, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Министр напомнил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Кроме того, пострадает мировая экономика.

Реклама:

"Возрастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать продукцию, а значит цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", - подчеркнул глава Минагрополитики.

Читайте также: День рождения "зернового коридора" и день конца. Как Украина снова оказалась в морской блокаде и чем это чревато

Напоминаем:

Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате чего получила повреждения инфраструктура трейдеров.

Ранее мы писали, что после выхода из "зернового соглашения" нанесение Россией ракетных ударов по иностранным судам маловероятно. Однако агрессор может стрелять ракетами по терминалам, где будут стоять суда или создавать минную опасность.

Экономическая правда