Запасы газа в хранилищах Украины с марта выросли лишь на 1,5 млрд кубометров - МЭА

С марта 2023 года и по состоянию на конец второго квартала Украина накопила в хранилищах 1,5 млрд куб природного газа.

Это следует из нового обзора о безопасности глобального рынка газа, обнародованного Международным энергетическим агентством (МЭА).

"В Украине запасы газа в хранилищах газа в Украине на конец марта 2023 года оценивались в 9 млрд куб. м, и выросли до 10,5 млрд кубометров на конец второго квартала", - говорится в отчете.

Отмечается, что Украина имеет целью накопить 14 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона 2023/24 гг.

Реклама:

Напоминаем:

По состоянию на август 2022 года, по данным Министерства энергетики, запасы газа в украинских хранилищах превышали 12 миллиардов кубометров.

В прошлом году сезон отбора газа в Украине стартовал 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие.

Реклама:

В начале октября 2022 года отдел корпоративных коммуникаций АО "Укртрансгаз" - дочерней компании "Нафтогаза" сообщал, что Украина приближается к началу отопительного сезона с объемами газа в подземных хранилищах (ПХГ), достаточными для стабильного прохождения зимы.

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 ноября 2022 года достигали 14,7 млрд куб. м.

Однако после смены руководства "Нафтогаза", в конце ноября 2022 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обратился в Агентство США по международному развитию (USAID) с просьбой помочь с газом для отопления.

Это было связано с тем, что Украина, среди прочего, была вынуждена использовать газ, а также уголь, для выработки электроэнергии.

За прошлый сезон отбора, а именно с 7 ноября 2022 года, из подземных газохранилищ было отобрано 5,572 млрд кубометров газа.

Украина в 2022 году сократила добычу газа на 6% - до 18,5 млрд кубометров.

В то же время "Укрнафта" в 2023 году планирует увеличить добычу нефти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) по сравнению с прошлым годом - до 1,447 млн тонн, газа - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.

Для увеличения добычи "Укрнафта" привлекла к сотрудничеству швейцарскую Weatherford International.