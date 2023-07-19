В Минэкономики анонсировали электронный сервис для бронирования работников от мобилизации
Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации нарабатывают механизм электронного бронирования.
Об этом во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Минэкономики заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко, пишет "Укринформ".
"Шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы, - это строим вместе с Минцифры условно "еБронирование".
Предварительно, то что мы проговариваем с Минцифры, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", - рассказал Фоменко.
По его словам, такой электронный документ будет содержать QR-код, и его можно будет распечатывать. Это и будет подтверждением того, что человек забронирован.
"Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализированный процесс", - пояснил замминистра.
Он отметил, что сейчас более 500 тысяч военнообязанных уже забронировано, и более четырех тысяч предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют областные военные администрации.
Для признания критически важными (что дает право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности - размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины и т.д.
При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны соответствовать двум и более критериям.
Отдельно право на бронирование сотрудников установлено для органов власти и предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ.
Экономическая правда