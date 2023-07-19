В Минэкономики анонсировали электронный сервис для бронирования работников от мобилизации

Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации нарабатывают механизм электронного бронирования.

Об этом во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Минэкономики заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко, пишет "Укринформ".

"Шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы, - это строим вместе с Минцифры условно "еБронирование".

Предварительно, то что мы проговариваем с Минцифры, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", - рассказал Фоменко.

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По его словам, такой электронный документ будет содержать QR-код, и его можно будет распечатывать. Это и будет подтверждением того, что человек забронирован.

"Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализированный процесс", - пояснил замминистра.

Он отметил, что сейчас более 500 тысяч военнообязанных уже забронировано, и более четырех тысяч предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют областные военные администрации.

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Для признания критически важными (что дает право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности - размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины и т.д.

При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны соответствовать двум и более критериям.

Отдельно право на бронирование сотрудников установлено для органов власти и предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ.

Экономическая правда