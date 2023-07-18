Новости 18 июля: проект восстановления Каховской ГЭС, грантовая помощь для "Укрэнерго"

О Каховской ГЭС. Кабинет министров хочет отстроить Каховскую ГЭС за два года, несмотря на то, что ранее специалисты называли минимальный срок для восстановления - 5-7 лет.

Об "Укрэнерго". "Укрэнерго" вместе с Минэнерго и Минфином подписали со Всемирным Банком (МБРР) два соглашения о выделении компании грантовой помощи.

О компенсации за уничтоженное жилье. На портале "Дія" стартовало бета-тестирование подачи заявления на получение компенсации за уничтоженное жилье.

О большой приватизации. Кабинет министров принял технические изменения, которые были необходимы для старта процесса большой приватизации через систему Прозорро.Продажи.

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О "зерновой сделке". В Кремле уже прибегают к риторике угроз, комментируя возможность продления зерновой сделки без РФ, а также заочно ответили отказом на инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который накануне анонсировал разговор с Путиным.

ЕС стремится транспортировать больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из "зерновой сделки".

Эксклюзивы ЭП

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В стране война, а власти головой ушли в ремонты. Можно ли потратить эти деньги на армию?

Оправданы ли ремонты и реконструкции во время войны и возможно ли использовать эти средства для борьбы с агрессором. (укр)

День рождения "зернового коридора" и день конца. Как Украина снова оказалась в морской блокаде и чем это грозит

Почему мир стал менее чувствительным к проблемам Украины, грозит ли украинскому экспорту выход России из соглашения и как возить зерно по морю без него. (укр)