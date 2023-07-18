"Укрэнерго" получит 240 миллионов долларов грантовой помощи от Всемирного банка

фото: facebook кудрицкого

"Укрэнерго" вместе с Минэнерго и Минфином подписали со Всемирным Банком (МБРР) два соглашения о выделении компании грантовой помощи.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, по первому соглашению грантовые средства правительства Германии будут направлены на закупку и установку специальных устройств, повышающих стабильную работу украинской энергосистемы -STATCOM.

"Другим документом определена передача Укрэнерго помощи на закупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, которое было повреждено от ударов российских ракет и дронов", - пояснил Кудрицкий.

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"Вместе с нашими партнерами мы готовим наши объекты к прохождению следующего отопительного сезона и делаем все возможное для устойчивого энергообеспечения страны. Также Укрэнерго выполняет важное техническое условие ENTSO-E для усиления нашего соединения с европейской сетью.

Устройства STATCOM позволят не только увеличить устойчивость украинской энергосистемы, но и положительно повлияют на сбалансированность всей объединенной европейской континентальной сети", - добавил он.

Экономическая правда

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