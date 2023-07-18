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ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода РФ из "зерновой сделки"

Вторник, 18 июля 2023, 20:40 - Алексей Павлыш

ЕС стремится транспортировать больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из "зерновой сделки".

Об этом заявили лидеры и официальные лица блока, пишет Reuters.

"Во вторник Россия нанесла удар по украинским зерновым портам, на следующий день после того, как Москва вышла из соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать украинское зерно", - пишет агентство.

"Это означает, что сотни тысяч людей по всему миру будут лишены основных продуктов питания", - заявил во вторник журналистам ведущий дипломат ЕС Жозеп Боррель в кулуарах саммита блока со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

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"Они используют голод как оружие. Это одна из худших вещей, которые Путин мог сделать", - добавил Боррель.

Высокопоставленный чиновник ЕС отдельно заявил, что блок поддерживает Турцию и ООН в усилиях, направленных на то, чтобы вернуть Россию к выполнению соглашения.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что блок также ответит расширением наземных маршрутов экспорта украинского зерна через "полосы солидарности" или автомобильные и железнодорожные сообщения через соседей Украины с ЕС, а также через Молдову.

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"Есть и другие пути вывоза зерна из Украины, например, через Румынию и Польшу. Если россияне будут продолжать политику препятствования экспорту зерна и удобрений из Украины, нам придется искать другие пути для вывоза зерна", - сказал он.

Напоминаем: 

Днем 17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки".  Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия сегодня официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражениях против продолжения Черноморской зерновой инициативы.

В последнее время Россия регулярно угрожала не продлевать действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Впоследствии в Кремле опровергли заявления турецкого президента.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

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Экономическая правда

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