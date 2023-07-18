Кабмин одобрил проект по восстановлению Каховской ГЭС с экспериментальными сроками

Кабинет министров хочет отстроить Каховскую ГЭС за два года, несмотря на то, что ранее специалисты называли минимальный срок для восстановления - 5-7 лет.

О принятом решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня Правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Проект рассчитан на два года", - отметил глава правительства.

По его словам, на первом этапе будут спроектированы все инженерные конструкции, подготовлена необходимая база для восстановления.

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Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы.

Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное "Укргидроэнерго".

В свою очередь "Укргидроэнерго", которое ранее называло совсем другие сроки, необходимые для восстановления Каховской ГЭС, ограничилось лишь перепечаткой сообщения Дениса Шмыгаля.

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Напоминаем:

Станция полностью разрушена и она не подлежит восстановлению.

Строительство Каховской ГЭС займет минимум семь лет. Несколько лет уйдет на фактическое восстановление ГЭС, 2-3 года понадобится на то, чтобы вода наполнила дамбу. После этого еще нужно будет время на ремонт и восстановление каналов и систем орошения, которые строились в 1970-1990-х годах. Об этом ранее заявляли в Минагрополитики, которые составляли свою оценку, в частности, с учетом необходимости зарыбить Каховское водохранилище.

Что касается самого строительства, то, как рассказывали в "Укргидроэнерго", на это уйдет не менее 5 лет, поскольку это сложный гидроузел.

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