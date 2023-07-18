Кабмин одобрил проект по восстановлению Каховской ГЭС с экспериментальными сроками
Кабинет министров хочет отстроить Каховскую ГЭС за два года, несмотря на то, что ранее специалисты называли минимальный срок для восстановления - 5-7 лет.
О принятом решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня Правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Проект рассчитан на два года", - отметил глава правительства.
По его словам, на первом этапе будут спроектированы все инженерные конструкции, подготовлена необходимая база для восстановления.
Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы.
Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное "Укргидроэнерго".
В свою очередь "Укргидроэнерго", которое ранее называло совсем другие сроки, необходимые для восстановления Каховской ГЭС, ограничилось лишь перепечаткой сообщения Дениса Шмыгаля.
Напоминаем:
Станция полностью разрушена и она не подлежит восстановлению.
Строительство Каховской ГЭС займет минимум семь лет. Несколько лет уйдет на фактическое восстановление ГЭС, 2-3 года понадобится на то, чтобы вода наполнила дамбу. После этого еще нужно будет время на ремонт и восстановление каналов и систем орошения, которые строились в 1970-1990-х годах. Об этом ранее заявляли в Минагрополитики, которые составляли свою оценку, в частности, с учетом необходимости зарыбить Каховское водохранилище.
Что касается самого строительства, то, как рассказывали в "Укргидроэнерго", на это уйдет не менее 5 лет, поскольку это сложный гидроузел.
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