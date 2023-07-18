В "Дії" стартовал тест подачи заявления на компенсации за уничтоженное жилье: как работает

На портале "Дія" стартовало бета-тестирование подачи заявления на получение компенсации за уничтоженное жилье.

Об этом сообщили пресс-служба Минвосстановления и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Тестирование касается граждан, которые имеют уничтоженное жилье в Мощуне и Бородянке Киевской области.

"Это часть второго этапа государственной политики по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ. На первом этапе 10 мая была запущена программа "єВідновлення" для мелкого ремонта поврежденного жилья", - добавили в Минвосстановления.

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В ведомстве объяснили, что компенсационный механизм за уничтоженное жилье использует схожий алгоритм подачи, что и есть восстановление.

Гражданам нужно будет через "Дію" подать заявление на получение компенсации. Впоследствии будет добавлена возможность подачи заявления через ЦПАУ (Центр предоставления дминистративных услуг), нотариуса или орган социальной защиты.

После этого комиссия, созданная при обществе, рассмотрит заявление, проведет обследование жилья и примет решение о назначении компенсации.

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Стать тестировщиками могут украинцы, которые:

достигли 18 лет

имеют верифицированный РНОКПП

предварительно направили сообщение о разрушенном имуществе

имеют разрушенный дом на территории с. Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка.

является единственным собственником имущества, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав (ДРРП).

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

Пока механизм компенсации за уничтоженное жилье касается исключительно того жилья, которое расположено на неоккупированной части Украины. Относительно оккупированных территорий правительство разрабатывает отдельное решение.

"Размер компенсации будет определяться на основе открытых и прозрачных формул, предусмотренных принятым Правительством Украины Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества", - добавили в Министерстве восстановления.

Компенсация будет предоставляться в форме безналичного жилищного сертификата, который можно использовать для покупки квартиры или частного дома на первичном или вторичном рынках.

Впоследствии будет предоставлена возможность получения денежной помощи на строительство нового частного дома теми гражданами, которые лишились такого дома.

Получить новое жилье можно будет в любом обществе Украины, кроме временно оккупированных территорий.

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Экономическая правда