В Кремле в традиционной манере прокомментировали возможность продления зерновой сделки без РФ

В Кремле уже прибегают к риторике угроз, комментируя возможность продления зерновой сделки без РФ, а также заочно ответили отказом на инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который накануне анонсировал разговор с Путиным.

Указанные месседжи доверили озвучить спикеру главы Кремля Владимира Путина - Дмитрию Пескову, который 18 июля вышел с рядом заявлений перед журналистами.

"Есть риски безопасности, это надо учитывать, не знаем, кто и какие страны готовы на себя их взять", - заявил Песков, комментируя журналистам перспективу зерновой сделки без России.

При этом, он завуалировал данную угрозу объяснением, что просто этот район приближен к зоне боевых действий.

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Песков также отметил, что "в графике Владимира Путина нет контактов с президентом Турции", комментируя по просьбе СМИ заявление Эрдогана, что тот планирует телефонный разговор с Путиным, чтобы "не ждать до августа", когда ожидается личный визит лидера РФ в Турцию.

В традиционной для российских пропагандистов бездоказательной манере Песков заявил, что "Украина неоднократно использовала зерновой коридор в военных целях".

Также, он заявил, что "Россия по-прежнему готова поставлять бесплатно зерно беднейшим странам. По этому вопросу Москва продолжает контакты с африканскими партнерами".

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Напоминаем:

Днем 17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия сегодня официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражениях против продолжения Черноморской зерновой инициативы.

В последнее время Россия регулярно угрожала не продлевать действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Впоследствии в Кремле опровергли заявления турецкого президента.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.