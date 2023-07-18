Кабмин принял изменения для старта большой приватизации через Прозорро.Продажи

Кабинет министров принял технические изменения, которые были необходимы для старта процесса большой приватизации через систему Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, утвердили постановление, которым устанавливается порядок авторизации и организации проведения электронных аукционов по продаже объектов большой приватизации. Соответствующие изменения утвердили на заседании правительства 18 июля.

Также были введены положения, направленные на обеспечение безопасности электронных аукционов от их срыва недобросовестными участниками, добавили в министерстве.

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"В ближайшее время мы планируем запустить процесс большой приватизации, который должен существенно увеличить поступления в государственный бюджет.

Также это окажет положительное влияние на восстановление и экономический рост через эффективное управление имуществом, улучшение бизнес-климата и привлечение инвестиций. Сейчас мы внесли соответствующие технические изменения, чтобы запустить торги через систему онлайн-аукционов Прозорро.Продажи", - заявил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

По его словам, утвержденные правительством изменения определяют технические требования к электронным маркетплейсам, которые будут иметь право работать с большой приватизацией.

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Всего на сегодня в системе Прозорро.Продажи таких маркетплейсов аккредитовано более 40, однако работать с большой приватизацией смогут только те из них, которые будут отвечать этим соответствующим требованиям, отметили в Минэкономики.

"Также изменения, которые приняло правительство, должны усовершенствовать проведение онлайн-торгов по малой приватизации, чтобы уменьшить количество недобросовестных участников, которые срывают аукционы по продаже госимущества. В частности, участник электронного аукциона, который занял второе место по итогам торгов, не будет иметь права отказаться от ожидания решения по первому победителю.

В случае, если недобросовестные участники торгов, занявшие первое или второе места будут отказываться от уплаты суммы за актив, государственный бюджет будет получать гарантийные взносы обоих участников - почти 40% от стартовой цены объекта", - говорится в сообщении.

Напомним:

Большую приватизацию через систему онлайн-аукционов Прозорро.Продажи запустят в ближайшее время - Минэкономики рассчитывает на принятие Кабинетом министров соответствующих решений в начале июля.

Экономическая правда