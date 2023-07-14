Новости 14 июля: улучшение дел у банков и в приватизации, тотальное ухудшение потребительских украинцев

Международная помощь на восстановление. Украина уже имеет треть финансирования на быстрое восстановление. Но в Минфине говорят, что это "только треть".

Скидка на транзит украинского зерна. Молдавская железная дорога согласовала скидку в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории страны в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.

Встреча Президента с бизнесом. С понедельника в Офисе президента начнутся встречи с представителями бизнеса, которые будут проходить "за закрытыми дверями". У президента хотят услышать конкретные фамилии и органы, на которые есть нарекания.

Рекордная прибыль банков. За первые 5 месяцев года украинские банки получили рекордные 53,59 миллиарда гривен прибыли, почти половина из которой приходится на государственный Приватбанк.

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Рекорды приватизации во время войны. Суммы, полученные от малой приватизации в 2023 году, побили рекорд последних десяти лет.

Потребительские настроения украинцев ухудшились. В июне 2023 года зафиксировано падение всех составляющих индикатора потребительских настроений украинцев - от текущего личного материального положения до состояния экономики страны, от оценок текущей ситуации до ожиданий на будущее.

Цены на алкоголь будут повышены. Минэкономики разработало проект правительственного постановления о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. Соответствующий проект вынесен на обсуждение.

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Дефицит рабочей силы в Украине. По оценке Министерства экономики, в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона сотрудников на рынок труда.

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